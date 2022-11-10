Байден заявил, что США предоставляют Украине далеко не все оружие, которое она просит

США не хотят передавать ракеты HIMARS с дальностью 965 км, чтобы Украина «не бомбила РФ»
США значительно помогают Украине с вооружением, но далеко не всегда выполняют запросы Киева на оружие.
Об этом президент США Джо Байден заявил на своем брифинге.
Он отметил, что США не предоставляли Украине карт-бланш и во многом отказывали украинцам.
"Например, меня очень просили предоставить американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны в небе над Украиной. Мы не дадим эти самолеты", — сказал он.
Также Байден заявил, что США не будут снабжать Украину ракетами HIMARS с ракетами дальностью более 965 км, чтобы ВСУ не могли начать бомбить территорию России.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании передаст Вооруженным силам Украины тысячу ракет класса "земля-воздух", которые необходимы для усиления защиты критической инфраструктуры.
Также мы информировали, что Госдеп США согласовал продажу Литве систем HIMARS.
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