Байден заявил, что США предоставляют Украине далеко не все оружие, которое она просит

США не хотят передавать ракеты HIMARS с дальностью 965 км, чтобы Украина «не бомбила РФ»

США значительно помогают Украине с вооружением, но далеко не всегда выполняют запросы Киева на оружие.

Об этом президент США Джо Байден заявил на своем брифинге.

Он отметил, что США не предоставляли Украине карт-бланш и во многом отказывали украинцам.

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"Например, меня очень просили предоставить американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны в небе над Украиной. Мы не дадим эти самолеты", — сказал он.

Также Байден заявил, что США не будут снабжать Украину ракетами HIMARS с ракетами дальностью более 965 км, чтобы ВСУ не могли начать бомбить территорию России.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании передаст Вооруженным силам Украины тысячу ракет класса "земля-воздух", которые необходимы для усиления защиты критической инфраструктуры.

Также мы информировали, что Госдеп США согласовал продажу Литве систем HIMARS.

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