Baykar инвестирует в Украину 100 миллионов долларов: что известно

Турецкая компания Baykar, являющаяся производителем боевых беспилотников Bayraktar TB2, инвестирует в Украину 100 миллионов долларов. Речь идет о трех проектах, в частности, о строительстве завода по производству беспилотников.

Об этом заявил генеральный директор Baykar Халюк Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

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По словам Халюка, есть три основных инвестиции:

завод;

сервисный центр;

главный офис.

Строительство уже начато, а по его завершению понадобится около 1,5 года. "Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается", – сказал гендиректор компании.

По его словам, это производство будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным, ведь у Украины есть уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона – беспилотников. В то же время, перед сторонами стоят также некоторые вызовы: цепочка снабжения, поиск и развитие человеческого капитала через влияние войны и нормативную среду.

Очевидно, что сегодня идет война БПЛА, и у Украины есть в ней некоторое преимущество. В частности, наши бойцы используют разные типы аппаратов, несмотря на то, что это довольно сложно реализовать. Особенно важно при таких условиях обратная связь в использовании технологий от военных. Именно поэтому применяемые в Украине "байрактары" были оборудованы рядом уникальных систем.

Гендиректор Baykar в очередной раз подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться. "Мы здесь не для того, чтобы максимизировать наши доходы или доходы. Мы здесь, чтобы максимально поддержать вас. Мы уважаем вашу борьбу за свободу и независимость, за сохранение вашего суверенитета", – сказал Байрактар.

Ранее The New York Times написали о том, как Китай пользуются своим влиянием, чтобы препятствовать Украине в "войне беспилотников".

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