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Байрактар работает: в Сумской области обезвредили 180 единиц вражеской техники

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Байрактар работает: в Сумской области обезвредили 180 единиц вражеской техники

Baykar Machine Inc.

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление врага на Сумском направлении.

В Сумской области украинские военные с помощью турецкого беспилотника "Байрактар" уничтожили стоянку вражеской техники (около 80 единиц), из них половина — "грады".

Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В другой колонне уничтожено около 100 единиц техники противника, преимущественно танки и БТР.

Украинские военные дают достойный отпор армии оккупантов

Украинские военные дают достойный отпор армии оккупантов

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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