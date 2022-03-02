Байрактар работает: в Сумской области обезвредили 180 единиц вражеской техники

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление врага на Сумском направлении.

В Сумской области украинские военные с помощью турецкого беспилотника "Байрактар" уничтожили стоянку вражеской техники (около 80 единиц), из них половина — "грады".

Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В другой колонне уничтожено около 100 единиц техники противника, преимущественно танки и БТР.