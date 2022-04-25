Базилик: как выращивать пряную зелень в бутылке на подоконнике

Базилик — популярная среди украинцев пряная зелень, которая не только придает блюдам пикантный вкус, но и полезна для здоровья. ТСН.ua рассказывает как вырастить базилик на своем подоконнике и получить большой кустик.

Базилик очень полезен для здоровья, ведь в его состав входят эфирные масла, которые издавна используются в лечебных целях. Летом его сажают на огородах и приусадебных участках. Однако, если вы хотите попробовать посеять эту пряную зелень у себя в квартире на подоконнике, этот простой метод поможет вырастить базилик и получить большой кустик.

Как вырастить базилик в бутылке: последовательность действий

Даже если у вас нет горшка, можно использовать обычную 5-литровую бутылку из-под воды. Для этого ее нужно разрезать пополам. Этого размера будет достаточно для комфортного роста растения.

Приобретите в магазине универсальный грунт для рассады, обязательно продезинфицируйте его – можно использовать обычный кипяток. Семена базилика нужно сначала просеять. Помните, что теплая почва ускоряет созревание. После посева сбрызните почву водой из пульверизатора и накройте сверху харьковой пленкой. Будущий вазон с базиликом нужно поставить в теплое и хорошо освещенное место. Прекрасно подойдет подоконник. Когда сойдут первые ростки, нужно добавить в грунт совмещений из пепла и песка в соотношении 5:1.

Следует помнить, что базилик будет хорошо расти на подоконнике, если на него будут падать солнечные лучи. Комфортная температура – +25 градусов.