- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 281
- Время на прочтение
- 1 мин
Базовая военная подготовка студентов: депутат объяснил, как все будет работать
Депутат подчеркнул, что речь идет не о наборе в армию, а о знаниях, которые могут понадобиться каждому для защиты себя и страны.
Базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) является важной составляющей образования для студентов, особенно для тех, кто проходит обучение на военных кафедрах и в будущем получит звание младшего офицера.
Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире телеканала "Киев24".
По его словам, каждое учреждение высшего образования самостоятельно определяет график прохождения БЗИН, однако эта программа не способ мобилизации студентов, а служит частью системы безопасности граждан и имеет образовательную цель.
Депутат подчеркнул, что речь идет не о наборе в армию, а о знаниях, которые могут понадобиться каждому для защиты себя и страны.
Напомним, с 1 сентября 2025 года в Украине стартует программа базовой военной подготовки для студентов. Она обязательна для мужчин, но женщины могут присоединяться добровольно.