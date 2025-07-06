Базовая военная подготовка студентов: депутат объяснил, как все будет работать

Военная подготовка. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) является важной составляющей образования для студентов, особенно для тех, кто проходит обучение на военных кафедрах и в будущем получит звание младшего офицера.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, каждое учреждение высшего образования самостоятельно определяет график прохождения БЗИН, однако эта программа не способ мобилизации студентов, а служит частью системы безопасности граждан и имеет образовательную цель.

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Депутат подчеркнул, что речь идет не о наборе в армию, а о знаниях, которые могут понадобиться каждому для защиты себя и страны.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в Украине стартует программа базовой военной подготовки для студентов. Она обязательна для мужчин, но женщины могут присоединяться добровольно.