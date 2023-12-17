Беби-бум у полярников: на станции "Академик Вернадский" появились первые субантарктические пингвинята (уникальные фото)

Недалеко от станции “Академик Вернадский” появились птенцы субантарктических пингвинов. Это произошло впервые в 2023 году.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Они сейчас в сереньком пушку, очень смешные и неуклюжие, прячутся под родителей, но активно оттуда пищат. Сейчас из первых отложенных в начале ноября 11 яиц родилось 8 малышей. Есть семьи, в которых вылупилось уже по два пингвиненка, а есть такие, где один детеныш еще ожидает появления брата или сестры", – сообщают полярники.

У станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов в этом году Фото: Национальный антарктический научный центр

Что известно о птенцах

Первенцев обнаружил биолог 28-й УАЭ Сергей Глотов, пошутив, что "Ноосфера", как аист, "принесла" полярникам пополнение.

У станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов в этом году Фото: Национальный антарктический научный центр

Отметим, что ледоколам прибыл на станцию "Академик Вернадский" 11 декабря.

Фото: Национальный антарктический научный центр

"Ближайшие несколько месяцев на нашем острове ожидается настоящий беби-бум. Ведь сейчас здесь гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов — более 5,3 тысячи. Биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко насчитал в их гнездах 4,8 тысячи яиц", — рассказывают на станции "Академик Вернадский".

Фото: Национальный антарктический научный центр

Прогнозы полярников

Специалисты отмечают, что успешность вылупления пингвинят будет зависеть от разных факторов, в частности количества снега и активности хищников.

"Но предполагаем, что на Новый год возле "Вернадского" будет очень много пингвинов и пингвинят", — говорят полярники.

Фото: биологи 28 УАЭ Вадим Ткаченко и Сергей Глотов.

Они также напомнили, что птицы высиживают яйца и птенцов поочередно. Пока один из партнеров остается на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются.

Под полной опекой родителей малыши находятся около месяца. Затем начинают линять, объединяться в ясли и активно изучать окружающий мир. После окончания линьки они учатся плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду. К тому же их кормят родители наловленным крилем.

Напомним, в районе украинской станции " Академик Вернадский " зафиксировали около двух метров снега.

Полярники отрыли проход к причалу "джети". Команда потратила чуть больше недели, чтобы вырыть такой ров.

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