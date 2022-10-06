"Беби-бума не будет, а вот заробитчане будут возвращаться": эксперт о жизни в Украине после войны

Беби-бума после войны в Украине не будет и не все женщины, вынужденно переселившиеся в Европу, вернутся. Однако при скором восстановлении экономики будут возвращаться заробитчане, а также приедут европейские.

Такой прогноз дала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова во время брифинга в УКМЦ.

Относительно демографической ситуации, в Украине будет повышенная смертность из-за военных потерь, погибших в результате обстрелов и преждевременно умерших от стрессов и болезней.

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"Рождаемость определенно снизится, что мы увидим возможно не по 2022-му году, но в 23-м точно. Многие специалисты и блогеры считают, что будет послевоенный беби-бум. Но я очень скептически к этому отношусь, не надо сравнивать эту ситуацию, как после Первой мировой и Второй мировой войны", – отметила Либанова.

Она предположила, что в Украине будет меняться миграционное движение. По словам эксперта, мы можем рассчитывать на то, что вернется значительная часть украинских заробитчан, выехавших за 2-3 и даже за 5-10 лет до войны.

"Если они увидят, что в Украине есть возможность зарабатывать не меньше, чем за границей, то значительная часть их вернется", – пояснила она.

Перед войной насчитывали 3-3,5 миллиона украинских работников за границей. Либанова предположила, что до 1,5 миллиона могли бы вернуться при быстром развитии экономики, ведь будет быстро расти спрос на рабочую силу.

Напомним, для жителей только что освобожденных от оккупантов населенных пунктов предусмотрена гуманитарная и финансовая поддержка. Со следующего месяца они будут получать дополнительное пособие.

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