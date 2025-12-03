"Беби-бума после войны не будет": эксперт объяснила, почему Украина не повторит сценарий после Второй мировой

Демография

В Украине не стоит ожидать послевоенного бэби-бума, подобного произошедшему после Второй мировой войны. Тогда дети были экономической необходимостью, стоимость их содержания была значительно ниже, а требования к качеству жизни совсем другими.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птуха Элла Либанова в интервью «РБК-Украина».

Одна из характерных историй того времени: в 1944 году киевлянка после эвакуации вернулась в столицу и жила с двумя детьми прямо в подъезде соседнего дома, потому что их разрушили. Соседи помогали с едой и возможностью помыться — и это считалось нормой. Сегодня ни одна семья вряд ли бы согласилась на такие условия, ведь стандарты жизни кардинально изменились.

«Поэтому я очень сомневаюсь, что у нас будет заметный рост рождаемости. По сравнению с тем периодом сегодня еще и срабатывает фактор регулирования рождаемости. После Второй мировой контрацепции почти не было. Сегодня же рожают те, кто хочет рожать», — говорит Либанова.

До Великой войны, в 2021 году, средний показатель составлял 2,1 ребенка на одну женщину. Сейчас, по расчетам специалистов, он упал примерно до 0,7. После окончания войны возможно частичное восстановление — до 1,6, но это максимальный предел. Для простого воспроизводства поколений требуется не менее 2,15. В то же время в большинстве стран Европы нет даже показателя 2, а в Южной Корее уровень рождаемости также составляет около 0,7.

Повлияют ли повышенные выплаты на рождаемость

Либанова отмечает: недавнее увеличение государственной помощи при рождении ребенка не станет стимулом для бэби-бума.

«Эта помощь никак не связана с повышением рождаемости. Она для того, чтобы детям можно было купить памперсы, смеси, игрушки и прочее. То есть это связано с преодолением бедности семей с маленькими детьми, но никак не о рождаемости», — констатировала специалист.

Власти обычно объявляют о повышении выплат заранее, и семьи начинают считать. Если, скажем, в следующем году помощь вырастет с 10 до 40 тысяч гривен, многие откладывают рождение. Поэтому в год перед повышением количество новорожденных заметно падает. А уже после введения новых сумм происходит «отложенный» всплеск — часть семей рождает запланированного ребенка, а некоторые решают решиться и на другого.

Ранее речь шла о том, что Украина столкнется с серьезной демографической проблемой. Дело в том, что украинцы едут в европейские страны, где характерно старение населения, не хватает рабочей силы.

«А здесь приезжают христиане, миролюбивые, трудолюбивые, образованные. Привозят с собой детей, треть мигрантов — это дети до 18 лет. Я уже в 2022 году понимала, что это будет колоссальная проблема», — отметила демограф Либанова.

Она подчеркнула: в ассимиляции украинцев заинтересованы абсолютно все.