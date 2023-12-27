"Беда, когда не профессионалы считают себя супер-гениями": почему законопроект о мобилизации будет изменен

Новый законопроект о мобилизации имеет ряд недостатков. Поэтому он должен быть изменен.

Об этом генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос сказал в эфире "Эспрессо".

Очень много вопросов

Как подчеркивает генерал-майор, когда гражданские люди, не имеющие никакого отношения к мобилизации в 2014 и 2022 годах, начинают писать законы, тогда и "начинается большая беда".

"Люди, которые не профессионалы, считают себя супер-гениями в этих вопросах. К тому же эти люди не забыли в законопроекте о мобилизации перестраховаться и отправить других на войну. У меня очень много вопросов к поданному законопроекту. Поэтому, думаю, что законопроект будет иметь ряд перемен", – объяснил Кривонос.

Он убежден, что, прежде всего, важно выполнять основной закон о мобилизации в полном объеме. В частности, говорит Кривонос и президент Украины.

"То есть, если бы власть соблюдала действующее законодательство, то и законопроекта о мобилизации не было бы. Можно написать сколько угодно законов, но если не выполнять основной, то это не улучшит мобилизационные меры", – добавил он.

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект о мобилизации нарушает Конституцию.

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