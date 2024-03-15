"Бедлам": Безуглая снова разнесла коллег из комитета Рады из-за мобилизации

Она отметила, что ее предложения по оптимизации работы над законопроектом, как и поправки, отклонили.

Народная депутатка Марьяна Безуглая вновь возмущена работой Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по рассмотрению законопроекта о мобилизации.

Соответствующее сообщение она сделала на своей странице в Facebook.

“В Одессе снова обстрелы и погибшие от российских ракет, защитники держат фронт от российского нашествия, а у нас в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки бедлам по рассмотрению мобилизации. Зато коллеги солидно постятся о рассмотрении. Типа работа кипит”, — написала нардепка.

"Мои предложения по оптимизации работы над законопроектом, как и правки, отклонили", — добавила она.

Напомним, народная депутатка Марьяна Безуглая прокомментировала заседание Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по мобилизации, которое должно состояться завтра, и заявила, что готова ночевать в Раде, ведь депутаты должны работать.

Читайте ведущие новости дня: