Бежал известить пожилых соседей о тревоге: детали гибели подростка в Одессе в результате ракетного удара

Бежал известить пожилых соседей о тревоге: детали гибели подростка в Одессе в результате ракетного удара

Россияне 2 мая нанесли ракетные удары по Одессе: одна ракета попала в общежитие.

В результате атаки военных страны-агрессора погиб 15-летний парень. Подросток пытался помочь спастись пожилым соседям.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире "24 канала".

Парень бежал к своим пожилым соседям. "У них не было дополнений тревоги на телефоне. Соседей он предупредил, а сам не выжил", — рассказал детали трагедии Братчук.

По словам спикера ОВА, трое пожилых людей, которых подросток предупредил об опасности, находятся в шоковом состоянии. Они имеют незначительные царапины.

Кроме того, в результате ракетного удара была ранена 17-летняя девушка. "Пока она находится в больнице. У нее ранение средней тяжести", — рассказал представитель обладминистрации.

Как сообщалось, в Одессе 2 мая из-за попадания ракет в двухэтажное жилое здание произошло его разрушение и возгорание. В результате обстрела погиб мальчик, 2008 г.р. и пострадала девушка 2004 г.р.

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