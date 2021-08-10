Бегал по двору в окровавленной одежде: в Хмельницкой области мужчина убил отца и мать

Подозреваемый находился на учете у врача-психиатра.
В с. Подолянское Виньковецкой территориальной общины Хмельницкой области в понедельник, 9 августа, нашли мертвыми супругов. В убийстве подозревают их сына.
Об этом сообщают в Нацполиции Хмельницкой области.
Соседи усопших обратились в полицию 9 августа в 16:00. Они сообщили, что мужчина бегает по двору в окровавленной одежде.
На место происшествия прибыли правоохранители. Они нашли тела супругов — 70-летнего мужчины и 71-летней женщины. У них были многочисленные ножевые ранения шеи и груди. По предварительным данным, родителей убил их 43-летний сын, который имел проблемы с психическим здоровьем и состоял на учете у врача-психиатра.
В полиции открыли производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц). Подозреваемого задержали, ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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