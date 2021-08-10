Бегал по двору в окровавленной одежде: в Хмельницкой области мужчина убил отца и мать

Бегал по двору в окровавленной одежде: в Хмельницкой области мужчина убил отца и мать

Подозреваемый находился на учете у врача-психиатра.

В с. Подолянское Виньковецкой территориальной общины Хмельницкой области в понедельник, 9 августа, нашли мертвыми супругов. В убийстве подозревают их сына.

Об этом сообщают в Нацполиции Хмельницкой области.

Также читайте Обидел ребенка: в Одессе мужчина ножницами убил соседа

Соседи усопших обратились в полицию 9 августа в 16:00. Они сообщили, что мужчина бегает по двору в окровавленной одежде.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они нашли тела супругов — 70-летнего мужчины и 71-летней женщины. У них были многочисленные ножевые ранения шеи и груди. По предварительным данным, родителей убил их 43-летний сын, который имел проблемы с психическим здоровьем и состоял на учете у врача-психиатра.

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

В полиции открыли производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц). Подозреваемого задержали, ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, в Кривом Роге двое пенсионеров прыгнули из окна.

Новости Украины: по подозрению в заказном убийстве задержали двух человек

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку