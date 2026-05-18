Бегал по улице с ножом и нападал на людей: в Житомире задержали мужчину

В Житомире задержали нападающего

Реклама

В Житомире полиция задержала нападающего. Вооруженный ножом мужчина порезал двух прохожих и бегал по улице с ножом. Патрульные получили сообщение о мужчине, который атаковал прохожих.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Житомирской области.

В Житомире задержан мужчина, который бросался на людей с ножом

По сообщению полиции, экипаж роты тактико-оперативного реагирования заметил мужчину, перебегавшего дорогу с ножом. Сотрудники полиции остановились на безопасном расстоянии, и с помощью табельного оружия заставили его бросить нож на землю.

Реклама

Мужчина прислушивался к призывам полиции. Вероятного нападавшего задержали с применением наручников.

Другой экипаж полиции получил информацию, что неподалеку находится раненый мужчина. Полиция обнаружила потерпевшего, который потерял большое количество крови. Ему наложили турникет и окклюзионные повязки на месте.

До приезда медиков полиция контролировала состояние раненого мужчины. Впоследствии его госпитализировали. Медики госпитализировали еще одного мужчину, пострадавшего от нападающего с ножом.

Полиция установила, что задержанный мужчина находится в розыске как человек, самовольно покинувший военную часть.

Реклама

Мужчину задержали на основании ст. 208 (Задержание уполномоченным лицом) УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) и ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное правонарушение) УКУ.

Нападения на улице: последние новости

Напомним, в селе Терловка Летичевской общины в Хмельницкой области во время проверки документов у водителя, который был лишен судом права управления, произошло вооруженное нападение на правоохранителей.

В результате стрельбы один полицейский получил телесные повреждения, а 33-летний капитан полиции Сергей Черный погиб на месте от ранений. Вооруженный злоумышленник скрылся, поэтому на территории Хмельницкого района вводили операцию по его задержанию.

Погибший Сергей Черный посвятил правоохранительным органам почти половину жизни: после окончания Львовского университета внутренних дел в 2014 году работал инспектором сектора реагирования патрульной полиции Хмельницкого РУП. Коллеги вспоминают его как принципиального, ответственного офицера и человека слова, который всегда первым приходил на помощь.

Реклама

Для семьи капитана этот день стал роковым — у него остались родители, жена и двое маленьких детей. Полиция Хмельницкой области уже приступила к расследованию по факту убийства работника правоохранительного органа и выразила глубокие соболезнования близким погибшего.

Новости партнеров