"Бегала голой по лужам и лаяла": соседи умершей 8-летней девочки в Луцке рассказали о поведении ее матери

"Бегала голой по лужам и лаяла": соседи умершей 8-летней девочки в Луцке рассказали о поведении ее матери

Девочку доставили в больницу в состоянии комы.

В Луцке в результате отравления, вероятно, каштанами, умерла 8-летняя девочка. Сначала ребенка лечили дома, а когда его состояние ухудшилось, родители обратились к медикам, но поздно – спасти ребенка не смогли.

О том, в какой семье жила 8-летняя Ульяна и что могло произойти, рассказывает "ИА Волынские новости".

Бросалась на людей, лаяла и бегала обнаженной

Умершая девочка жила в многоэтажке на улице Президента Грушевского в Луцке с мамой Наталией. Кроме дочери, у женщины есть совершеннолетний сын, проживающий отдельно. По словам соседей, мама девочки всегда вела себя странно и агрессивно – на контакт с соседями не шла и общий язык не находила.

"Дети этой женщины - что старший парень, что девочка - абсолютно нормальные. О маме ребенка не могу ничего хорошего сказать. Я лично три года назад писала на нее заявление в полицию и в службу по делам детей из-за того, что она бросалась на моего четырехлетнего ребенка. Хотела ударить мусорным мешком. Это видели жители двора. Участковый отказался принимать заявление, то я ходила в горотдел. Все закончилось тем, что к ней пришли и провели так называемую профилактическую работу", — рассказывает одна из соседок семьи Елена.

По словам женщины, отец умершей девочки ушел из семьи около 2 лет назад и предположила, что причиной этого могло стать поведение женщины.

"Она бросается на людей, лает. Неоднократно видели, как почти обнаженной бегала по двору. В одном нижнем белье прыгала по лужам. Летом стелила покрывало и ложилась с ребенком на асфальте. Я уверена, что у нее проблемы с психикой", – говорит соседка.

За дочкой тряслась и никого к ней не подпускала

По словам соседей, мать девочки алкоголем не злоупотребляла. Свою дочь очень любила и никого к ней не подпускала.

"За дочкой тряслась, постоянно водила ее за руку. Не позволяла никому к ней прикасаться. Например, я иду с малышом, а она, как коршун, станет над своим ребенком, ощетинится и стоит. Что-то, видно, было у нее в голове, то ли думала, что тому ребенку хотят что-то сделать или забрать… Не знаю", – говорит соседка.

По словам соседей, после похорон девочки ее мать видели всего дважды, а из квартиры никаких звуков не слышно.

На дверях квартиры, где жила девочка, уже месяц висит записка, выведенная усердным детским почерком, в которой она приглашала на свой день рождения 28 сентября. К слову, ребенок умер ровно через месяц после праздника.

В записке девочка звала к себе на именины папу Мирослава и брата Тараса.

"Дитя было просто чудо"

В школе, где училась девочка, о ней отзываются только положительно.

"Продолжается следствие. Единственное, что могу сказать от нас, это то, что умершая девочка была очень хорошей. Она очень хорошо училась. Способная, общительная, пела… Словом, золотой ребенок. Мы ее очень любили. С веснушками, настоящая красавица. Очень жизнерадостная, всегда придет, поздоровается, улыбнется... Очень жаль, что так произошло. Очень", — вздыхает директор образовательного учреждения Олег Гребенюк.

Ела гречку, грецкие орехи и съедобные каштаны

Медики подтверждают, что причиной смерти ребенка стало отравление. По словам исполняющей обязанности заведующей отделением анестезиологии Волынской областной детской больницы Надежды Катаман, восьмилетний ребенок попал в медучреждение 21 октября в состоянии комы, а в течение определенного времени мама лечила ребенка дома.

То, что ребенок точно отравился каштанами, медики утверждать не могут. Впрочем, мама девочки призналась, что накануне Ульяна употребляла грецкие орехи, гречку и съедобные каштаны.

В полиции в отношении мамы умершей девочки открыли уголовное производство по статье 166 "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство", поскольку мама не обратилась к медикам сразу, когда ребенку стало плохо, а лечила его самостоятельно.

Напомним, что в Луцке 2-летнего ребенка и его 33-летнюю мать сейчас пытаются спасти врачи. Раненых женщину и малыша забрали посреди ночи из дома.

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