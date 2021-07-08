Бегала по улице с ножом: в Полтавской области женщина порезала полицейского

Бегала по улице с ножом: в Полтавской области женщина порезала полицейского

Женщину скрутили и доставили в райотделение.

В Миргороде Полтавской области правоохранители задержали 22-летнюю женщину в неадекватном состоянии, которая бегала по улице с ножом. Во время задержания она ранила полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

В Миргороде на местную железнодорожную станцию очевидцы вызвали полицию и сообщили, что на улице молодая женщина ведет себя неадекватно. Прибывшие на вызов правоохранители, гражданку узнали — она уже неоднократно попадала в их поле зрения и успела "заработать" ряд административных взысканий за систематические нарушения общественного порядка.

На этот раз женщина стала угрожать полицейским и напала на следователя. Она порезала офицеру предплечье, когда тот пытался ее успокоить.

"Нарушительницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направили в специализированное учреждение для обследования. Сведения об этом факте внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей ", — рассказали в пресс служба полиции.

Фигурантке уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, что Овидиополе Одесской области патрульные обнаружили мужчину с женой, которые ехали на мопеде домой в нетрезвом состоянии. Пока копы оформляли протокол, женщина напала на одного из них и ударила шлемом.

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