"Бегали как позорные крысы": СБУ перехватила разговор оккупантов, оттесненных из Николаева

Захватчики перепуганы и стремятся отступать, говорят в СБУ.

Служба безопасности Украины перехватила разговор российских военных, которых оттесненили из Николаева в Херсон. Между собой оккупанты рассказывали, как убегали от украинских бойцов.

Об этом 29 марта сообщает СБУ.

Захватчики дают друг другу советы "не геройствовать и не высовываться, быть с головой". Они испуганы и стремятся только отступать.

"Говорят, что в первые дни войны бегали по полям "как позорные крысы", поскольку даже их командиры не знают, какие на самом деле у них цели и задачи", — говорится в сообщении.

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Сейчас их оттеснили из Николаева и добивают под Херсоном. Тела погибших своих солдат оккупанты забрать не могут, а дать отпор нечем, говорят в СБУ.

"Каждого из них обязательно будет ждать наказание. И доказательств этих тяжких преступлений уже собрано достаточно", — резюмировали в спецлужбе.

Напомним, во вторник утром, 29 марта, российская армия попала в помещение облгосадминистрации Николаева. Из-под завалов разрушенной Николаевской ОГА извлекли тела троих погибших. 22 человека получили ранения, из них 18 вытащили из-под завалов живыми.