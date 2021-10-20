Бегают по улице и живут на клумбе: центр Тернополя заполонили крысы (видео)

На клумбе в центре Тернополя заметили 4 грызунов.
В Тернополе заметили огромных крыс, которые днем гуляют по центру города.
Об этом в Facebook написал и опубликовал видео Святослав Абрамюк.
На видео видно, как крысы гуляют по улице Гетьмана Сагайдачного, вблизи Архикафедрального собора непорочного зачатия Пресвятой Богородицы. В то же время совсем рядом ходят люди.
Заметила крыс в центре Тернополя также местная жительница Любовь Поворозник. По словам девушки она фотографировала цветы на клумбе в центре города и там было четыре крысы.
"Фотографировала розы в центре города. Услышала шорох в кустах и траве. Сначала подумала, что это птички. А вот и нет. Крысы! Снимая первую, заметила еще трех. А сколько тогда их есть на всей клумбе?", — поинтересовалась Любовь Поворозник.
Напомним, из-за нашествия мышей в Чикаго предприниматели трудоустраивают на работу кошек с пожизненным контрактом.
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