Бегают уклонисты и медведь: пограничники предупредили мужчин об опасности на границе

Государственная пограничная служба Украины призывает нарушителей не пересекать незаконно украинско-румынскую границу, поскольку там заметили медведя.

Об этом говорится в сообщении пограничников.

"Во время ночного патрулирования на Буковине пограничники заметили медведя. Он прогуливался по тропам Карпат. Несколькими днями ранее на этом участке обнаружили и задержали нарушителей, которые хотели незаконно попасть в Румынию", — говорится в сообщении.

Фото: Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники призывают мужчин не пренебрегать правилами безопасности и законом и не пересекать границу за пределами пунктов пропуска.

Фото: Госпогранслужба Украины

Незаконное пересечение границы

В Украине с начала действия военного положения некоторые мужчины пытаются незаконно уехать из страны. Для этого они переодеваются в женскую одежду, прячутся в автомобилях и пытаются незаконно пересечь границу за пределами пунктов пропуска.

В Государственной пограничной службе сообщили, что с начала действия военного положения в Украине при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 11 мужчин.

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