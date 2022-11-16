Бегают уклонисты и медведь: пограничники предупредили мужчин об опасности на границе

Медведь гуляет у украинско-румынской границы.
Государственная пограничная служба Украины призывает нарушителей не пересекать незаконно украинско-румынскую границу, поскольку там заметили медведя.
Об этом говорится в сообщении пограничников.
"Во время ночного патрулирования на Буковине пограничники заметили медведя. Он прогуливался по тропам Карпат. Несколькими днями ранее на этом участке обнаружили и задержали нарушителей, которые хотели незаконно попасть в Румынию", — говорится в сообщении.
Украинские пограничники призывают мужчин не пренебрегать правилами безопасности и законом и не пересекать границу за пределами пунктов пропуска.
Незаконное пересечение границы
В Украине с начала действия военного положения некоторые мужчины пытаются незаконно уехать из страны. Для этого они переодеваются в женскую одежду, прячутся в автомобилях и пытаются незаконно пересечь границу за пределами пунктов пропуска.
В Государственной пограничной службе сообщили, что с начала действия военного положения в Украине при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 11 мужчин.
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