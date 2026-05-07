Бегите с заправки, если слышите тревогу: украинцев предупредили об опасности из-за новой тактики РФ

Россияне массированно атакуют АЗС / © Associated Press

Российские войска все чаще пытаются атаковать украинские автозаправочные станции с помощью дальнобойных FPV-дронов. В последние дни российские удары дронами уже были направлены на топливную инфраструктуру в Украине.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Российские войска используют дроны с низким энергопотреблением для ударов по заправкам относительно близко к линии фронта. Для ударов использует беспилотники типа V2U с искусственным интеллектом, предварительно настроенные именно на АЗС.

Особенности дальних ударов дронов

Сергей Бескрестнов, советник министра обороны Украины, известный по позывному «Флэш», написал в Telegram, что российские войска используют дроны с меньшим взрывным зарядом, чтобы увеличить дальность полета до 20-25 километров.

По его словам, такие дроны способны преодолевать большие расстояния ценой уменьшения мощности заряда, что позволяет им наносить удары по топливной инфраструктуре глубже в тылу.

Удары по АЗС — последние новости

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об ударах по топливной инфраструктуре в Харьковской области. Попадание дронов зафиксировали на пяти автозаправочных станциях. На двух из них — в Слободском районе Харькова и Чугуеве — возникли пожары, которые оперативно ликвидировали.

Взрывами было повреждено заправочное оборудование, 10 гражданских автомобилей и здание автомойки. Ранения получили двое мужчин 1970 и 1989 годов рождения, один из них госпитализирован. На месте работали спасатели, медики и милиционеры.

2 мая российские дроны атаковали несколько районов Харькова, в том числе автозаправочные станции. На объектах топливной инфраструктуры возникли пожары, были повреждены оборудование, транспорт и близлежащие жилые здания.

