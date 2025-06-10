Беглец Арестович снова попал в скандал и заявил, что презирает украинцев

Алексей Арестович

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Бывший советник Офиса Президента и беглец Алексей Арестович в очередной раз сделал громкое заявление. На этот раз эксперт «две-три недели» заявил, что «презирает украинцев». А еще назвал своих сограждан «фуфлом».

Об этом он сказал в прямом эфире скандальному YouTube-блогеру Шелесту.

Алексей Арестович в прямом эфире говорил об окончании войны, политике Владимира Зеленского и многом другом. Также прокомментировал, что многие комментаторы заметили, что блоггер презирает украинцев.

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«Я вам это в лицо говорю, я презираю украинцев. Вы фуфло и дерьмо о, которое стыдно вытирать сапоги. В которое впал и пошел дальше. Потому что вы не только не можете ответить организационно, идеологически и нравственно на последние вопросы, вы даже стесняетесь их поднять», — заявил Арестович.

Также бывший советник ОП повторил российский нарратив, что «украинцы терпят режим КГБ»:

Кто вы такие? [к украинцам]. Вы полное фуфло, с вами не о чем говорить», — продолжил Арестович.

Украинский «блогер-патриот» известен другими своими «заявлениями». В частности, что природа пытается его убить. Добавляет, что недавно молния ударила в самолет, в котором он летел.

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«В самолет, в котором я только что летел, попала молния. Причем вспышка и удар были прямо рядом с местом, где я сидел.

Также известно, что супруга бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, который находится за пределами Украины, подала на развод с мужем.

Ранее сообщалось, что каналы на YouTube Арестовича, Бондаренко и еще трех подсанкционных лиц больше не работают на территории Украины. Эти лица находятся под санкциями СНБО, введенными указами президента Владимира Зеленского.