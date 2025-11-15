Беглянку-львицу нашли: полиция Хмельницкого расследует жестокое обращение с животными

Беглянку львицу вернули в вольер / © Национальная полиция Хмельницкой области

В Хмельницком успешно завершились поиски второй львицы , сбежавшей из реабилитационного центра для диких животных. Инцидент, во время которого обе самки смогли покинуть вольер из-за сломанных замков, имел трагические последствия: погибли другие животные в зооуголке. Беглецу нашли при участии полиции и кинологов. По факту происшествия начато уголовное производство.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Из реабилитационного центра сбежали две самки, Симба и Сима, которых в 2023 году привез на временное содержание гражданин Индии, но до сих пор не забрал. Одну из львиц персонала заведения удалось оперативно повернуть к вольеру, в то время как другая выбежала за пределы территории и скрывалась целый день.

Директор заведения Сергей Пальохин в комментарии «Общественному Хмельницкому» сообщил, что все это время львица не отходила далеко от зооуголка, который стал для нее домом.

После получения ориентировки патрульные полицейские совместно с коллегами из других подразделений, а также спасателями и дрессировщиками, немедленно приступили к поискам на окружающей территории. Позже один из экипажей Патрульной полиции обнаружил животное.

Для обеспечения контроля ситуации и безопасной транспортировки львицы-беглецы обратно в вольер было принято решение ввести ее в состояние медикаментозного сна.

«Сбежавшую львицу, которая сбежала из зооуголка в Хмельницком, нашли и ввели в состояние медикаментозного сна. Животное транспортируют в безопасное место», — говорится в сообщении полиции Хмельницкой области.

Из-за того, что инцидент с бегством львиц повлек за собой гибель других животных в реабилитационном центре, правоохранители открыли уголовное производство по подозрению в жестоком обращении с животными (ч.1 ст. 299 УКУ). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют, кто именно сломал замки на вольере, что повлекло за собой трагические последствия.

Напомним, по словам Сергея Пальохина, побег львиц стал возможным из-за того, что ночью неизвестные лица сломали замки на вольере. То, что замки повреждены, заметили только утром, когда животные выбрались наружу.