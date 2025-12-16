Беглый контрактник поджигал объекты "Укрзализныци" на Житомирщине: как наказал его суд

Суд / © Pixabay

По доказательствам Службы безопасности Украины российский агент, который поджигал стратегические объекты «Укрзализныци» в Житомирской области, получил реальный срок заключения. Бывший контрактник пытался нарушить военную логистику через северные регионы Украины ради легких денег от оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ разоблачила российского агента на поджогах на Житомирщине в сентябре 2024 года. Фигурант по заказу россиян уничтожал релейные шкафы сигнальных установок на магистральных линиях «Укрзализныци».

С помощью диверсий враг планировал нарушить логистику транспортировки железнодорожных грузов через северный украинский регион.

По данным следствия, задачи РФ выполнял 35-летний контрактник, который самовольно оставил воинскую часть ВСУ и скрывался в Бердичевском районе. Когда он искал легкие деньги в телеграм-каналах, на мужчину обратили внимание российские спецслужбы. Украинец согласился за деньги делать поджоги критической инфраструктуры в приграничной области.

Сначала злоумышленник отыскал релейный шкаф и согласовал его уничтожение с куратором. После этого мужчина купил 1,5 л бензина, приехал на велосипеде на локацию и поджег железнодорожное электрооборудование.

Правоохранители задержали фигуранта по горячим следам в его доме, где тот пытался скрыться от правосудия. Во время обыска у задержанного изъят смартфон, на который мужчина фиксировал свои преступления для отчета перед россиянами.

Суд признал вражеского агента виновным в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил злоумышленнику 10 лет заключения с конфискацией имущества.

К слову, в Чернигове суд наказал местного жителя, который по заказу российских кураторов пытался поджечь волонтерский пикап Ford F150, приобретенный для нужд ВСУ. Злоумышленник был завербован через мессенджер, ему обещали 500 долларов.