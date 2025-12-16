- Дата публикации
Беглый контрактник поджигал объекты "Укрзализныци" на Житомирщине: как наказал его суд
Контрактник ВСУ, который самовольно оставил часть, обменял военную присягу на быстрый заработок от российских спецслужб.
По доказательствам Службы безопасности Украины российский агент, который поджигал стратегические объекты «Укрзализныци» в Житомирской области, получил реальный срок заключения. Бывший контрактник пытался нарушить военную логистику через северные регионы Украины ради легких денег от оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
СБУ разоблачила российского агента на поджогах на Житомирщине в сентябре 2024 года. Фигурант по заказу россиян уничтожал релейные шкафы сигнальных установок на магистральных линиях «Укрзализныци».
С помощью диверсий враг планировал нарушить логистику транспортировки железнодорожных грузов через северный украинский регион.
По данным следствия, задачи РФ выполнял 35-летний контрактник, который самовольно оставил воинскую часть ВСУ и скрывался в Бердичевском районе. Когда он искал легкие деньги в телеграм-каналах, на мужчину обратили внимание российские спецслужбы. Украинец согласился за деньги делать поджоги критической инфраструктуры в приграничной области.
Сначала злоумышленник отыскал релейный шкаф и согласовал его уничтожение с куратором. После этого мужчина купил 1,5 л бензина, приехал на велосипеде на локацию и поджег железнодорожное электрооборудование.
Правоохранители задержали фигуранта по горячим следам в его доме, где тот пытался скрыться от правосудия. Во время обыска у задержанного изъят смартфон, на который мужчина фиксировал свои преступления для отчета перед россиянами.
Суд признал вражеского агента виновным в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил злоумышленнику 10 лет заключения с конфискацией имущества.
К слову, в Чернигове суд наказал местного жителя, который по заказу российских кураторов пытался поджечь волонтерский пикап Ford F150, приобретенный для нужд ВСУ. Злоумышленник был завербован через мессенджер, ему обещали 500 долларов.