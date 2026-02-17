Бегство, 200 тысяч долларов от "кума" и "непосильный" залог: громкие заявления Галущенко в суде по поводу "Мидаса"

Герман Галущенко

Во время рассмотрения в Высшем антикоррупционном суде вопрос об избрании меры пресечения эксминистру энергетики и юстиции Герман Галущенко он заявил, что не имеет средств для внесения залога в 425 млн грн, ответил на упреки следствия и прокомментировал свое задержание при попытке выезда из Украины.

Детали - в материале ТСН.ua.

О залоге в 425 млн грн

Эксминистр заявил, что сумма залога, которую просит сторона обвинения, для него нереальна.

"Я не представляю, кто это сделает. Я даже не знаю, с кем об этом говорить", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в зале суда.

По словам Галущенко, он ни с кем заранее не обсуждал возможность внесения залога.

"Это не залог, это приговор. Это значит, что человек будет находиться - к сожалению, у нас такая практика - годами. Ты уже отбываешь наказание", - добавил эксминистр.

Прокуратура просит избрать Галущенко содержание под стражей с альтернативой в виде залога в 425 млн грн.

Об обучении сына в Швейцарии

Во время заседания эксминистр заявил, что обучение его детей в Швейцарии, якобы, оплачивает крестный отец.

"У меня много кумовьев. Они все богатые", - заявил Галущенко.

Он не назвал конкретного человека, который финансирует обучение сына, стоимость которого, по данным журналистских расследований, может достигать 200 тысяч долларов в год.

Речь идет об обучении в частном колледже College Alpin Beau Soleil в Швейцарии - одном из самых дорогих учебных заведений Европы. Журналисты выяснили, что общая стоимость обучения за несколько лет может значительно превышать задекларированные доходы семьи эксминистра. Адвокаты Галущенко отмечают, что вопросами оплаты занимается его бывшая супруга.

"Если бы хотел убежать - давно бы убежал"

Отдельно Галущенко прокомментировал свое задержание при попытке уехать за границу.

"Если бы я хотел убежать, поверьте, я бы убежал", - заявил эксминистр журналистам.

Он сказал, что не видит логики в утверждениях о намерении скрываться, поскольку покупал билет в Варшаву и проходил все официальные процедуры.

Напомним, Галущенко задержали ночью 15 февраля при попытке уехать из Украины — его сняли с поезда и доставили в следователи. Впоследствии ему объявили подозрение в рамках резонансного дела "Мидас", связанного с возможным хищением средств государственного предприятия Энергоатом.

В чем подозревают Галущенко

Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 год, а с июля по ноябрь 2025 года временно исполнял обязанности министра юстиции.

Он фигурирует в деле НАБУ "Мидас", которое касается масштабных коррупционных схем в энергетической сфере. По версии следствия, организатором схемы является бизнесмен Тимур Миндич, а Галущенко якобы получал личную выгоду из-за содействия схемам и легализации средств через доверенных лиц.

Правоохранители считают, что средства могли отмываться через офшорные структуры, инвестиционные фонды и другие финансовые инструменты. В рамках операции "Мидас" подозрения объявили нескольким фигурантам дела.

