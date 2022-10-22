Бегство из Ирпеня под обстрелами: мать маленькой дочки рассказала о легендарном фото для обложки Time

Украинка Юлия убегала из Ирпеня под обстрелами, с маленькой дочкой на руках.

Об этом пишет UNICEF Ukraine.

У разрушенного моста младенец помог нести военный. Именно этот момент попал на легендарное фото, позже ставшее обложкой популярного американского журнала Time.

Далее был переполнен поезд из Киева в Ровно. Чтобы успокоить маленькую Эмму, всю дорогу Юля прикладывала кроху к груди и давала сосать молоко.

В чрезвычайной ситуации телесный контакт с ребенком помогает ему чувствовать себя в безопасности. Гормоны, производимые при кормлении, также усиливают чувство покоя у матери.

"Во время войны очень важно наладить и поддерживать грудное вскармливание, ведь материнское молоко может стать настоящим спасением для вашего малыша», — говорится в сообщении.

Напомним, что это фото — фотография украинца Максима Дондюка под названием "Агония Украины". На фото сняты эвакуированные из тогдашнего оккупированного Ирпеня мать с маленьким ребенком, который несет на руках украинский военный. Женщина не сдерживала слез, она была испугана.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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