Бегство Миндича из Украины: СМИ узнали, когда он выехал

Бизнесмен Тимур Миндич

Бизнесмен, совладелец «Студии „Квартал-95“ Тимур Миндич выехал из Украины в направлении Польши за четыре часа до обысков в его квартирах в доме на ул. Грушевского в Киеве.

Об этом говорится в статье на «Украинской правде».

«Тимур Миндич пересек границу в пункте пропуска Грушев в направлении Польши в 2:09 ночи. Это произошло за 4 с половиной часа до обысков», — говорится в ппубликации.

Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что во время обысков у других фигурантов дела были обнаружены доказательства того, что участники схемы уже в пятницу, 7 ноября, знали о запланированных на понедельник, 10 ноября, следственных действиях. Один из них писал другим: «Надо зачиститься до понедельника».

Как фигуранты могли узнать о предстоящих обысках?

По данным журналистов, в тот же день в судебный реестр начали загружать постановления о проведении следственных действий в рамках операции «Мидас». Теоретически, участники схемы могли получить доступ к этим документам через подконтрольных правоохранителей, отмечает издание.

Кроме того, именно 7 ноября появилось неожиданное видеообращение руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в котором он сообщил, что Нацполиция задержала мужчину, который якобы от имени его родственника требовал взятку за трудоустройство в ОП.

Источники «Украинской правды» в политических кругах обращают внимание, что это обращение почти совпало по времени с получением Офисом президента информации о том, что НАБУ и САП готовят масштабные действия, среди прочего — и в отношении самого Ермака.

«Собеседники в правоохранительных органах утверждают, что по состоянию на сейчас у НАБУ и САП есть информация, что часть информации фигурантам мог слить заместитель руководителя САП Андрей Синюк. Но фамилии Миндич на тот момент не было в электронных материалах», — указано в публикации.

После этого «слива» за границу сбежал главный финансист Миндича — Александр Цукерман, известный под прозвищем Sugarman.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о раскрытии вместе с САП масштабной коррупционной схемы в «Энергоатоме», разоблаченной во время операции «Мидас». По данным детективов, руководителем преступной организации был фигурант под псевдонимом «Карлсон» (по данным нардепа Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче). Он координировал влияние на чиновников.

В тот же день у Миндича состоялись обыски, хотя сам он уже сбежал за границу.

Госпогранслужба Украины провела проверку и заявила, что Миндич законно пересек границу, имея все необходимые документы для выезда в условиях военного положения. На тот момент не действовали никакие ограничения или запреты на его выезд.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что основанием для выезда Миндича за границу стало наличие у него трех несовершеннолетних детей.

Премьер-министр Юлия Свириденко 12 ноября сообщила, что Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных санкций в отношении Миндича и Цукермана.