Бегство от мобилизации: уклонисты "покупают" детей и хоронят чужих бабушек

Один "докупил" ребенка, а другой ехал на похороны бабушки, которой не существовало. Чем ближе к принятию многострадального мобилизационного законопроекта, тем более креативными становятся и схемы уклонения. Некоторые позорно и незаконно хотят уехать за границу, а некоторые взялись "бороться" с мобилизацией внутри страны, отстаивая свои "права".

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Антимобилизационная сеть

Сначала антивакцинатор, теперь – лидер антимобилизационной сети. Львовский активист Остап Стахов объединяет тысячи людей для противодействия мобилизации. Об этом пишет издание “Бабель”. В материале говорится, что в своих видео Стахов рассказывал, что ТЦК похищает и пытает людей, а еще — строит концлагеря. Один из аргументов — ТЦК не зарегистрированы официально и якобы об этом есть соответствующее решение Верховного суда. Незаконны, по мнению Стахива, и повестки. Мол, они неправильно оформлены и используют неутвержденный герб Украины. Еще в марте 2023 года Стахов создал очередную общественную организацию и активно вербует новых членов. Вступительный взнос – 2 500 грн и ежемесячные взносы по 100 грн. Участникам Стахов обещает защиту от полиции, ТЦК и других органов.

Реакция активиста не заставила долго ждать. Стахов уже заявил о клевете и заказных публикациях. По мнению активиста и правозащитника, все ниточки ведут в чиновничьи кабинеты и международные доноры, основателем которых является Джордж Сорос.

"Туризм без помех"

Кто доверяет таким правозащитникам и активистам, а кому достаточно только обещания в мессенджерах. Более того, за такие "советы" в чатах люди даже готовы платить тысячи долларов. Ибо свято верят, что смогут уйти от мобилизации. Так за 3200 долларов один из телеграмм-каналов гарантировал "туризм без помех". Однако пограничникам такое незаконное путешествие не понравилось. Вблизи приднестровского сегмента украинско-молдавской границы шесть человек попали в объектив фотоловушки правоохранителей. Оказалось, мужчины намеревались незаконно добраться до Молдовы, а помогал им в этом "админ" телеграм-канала. В результате такого "туризма" правонарушители привлечены к админответственности, а дела рассмотрит суд.

К сожалению, это не единичные попытки незаконного пересечения границы с помощью дистанционных указаний. На днях группа нарушителей пыталась добраться до Румынии. Пограничный наряд обнаружил движение неизвестных в сторону границы, но во время задержания двое из них прибегли к бегству. Через несколько минут их задержала служебная собака. В каком направлении двигаться, нарушителям подсказывали именно дистанционно. За такие советы каждый из них заплатил по 3000 евро. На задержанных составлены админпротоколы. Лица, причастные к организации схемы, устанавливаются.

Еще одно незаконное путешествие за границу закончилось для нарушителей фиаско. А как задерживали эффектно, с целым вертолетом! Теперь точно будет что детям рассказать. Хотя история – банальна. Двое нарушителей планировали незаконно пробраться в Румынию. Движение в сторону соседней страны обнаружило экипаж патрульного вертолета. Авиаторы скорректировали пограничный наряд, который через несколько минут задержал мужчин неподалеку от госграницы.

На какие уловки только не идут наши мужчины, чтобы избежать мобилизации. Так "блестящий план" очередных нарушителей провалился. Мужчины обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. Однако пограничники таки увидели нарушителей и остановили их еще в Одесской области. По словам задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры. За путешествие каждый заплатил от 3000 до 8000 долларов. На всех четырех составлены админпротоколы.

"Поминальные уклоняющие"

Но на этом гениальные идеи незаконного пересечения границы не заканчиваются. На одном из контрольных постов Закарпатья пограничники остановили автомобиль, водитель которого утверждал, что везет пассажиров на похороны бабушки. Пассажиры факта "смерти" бабки не возразили, еще и поминающие венки продемонстрировали как доказательство. Однако имени и адреса проживания родственницы не знали. Выяснилось, что пассажиры — "поминальные уклонисты" заплатили водителю по 2000 долларов, чтобы попасть в Румынию. Легенду о похоронах же придумали переправители. В настоящее время оперативники устанавливают круг причастных к нарушению лиц.

Несовершеннолетний "бизнесмен"

Заработать на бегущих от ТЦК беднягах хотят все – и взрослые, и несовершеннолетние. Так один 17-летний "бизнесмен" решил заработать на незаконном пересечении границы. Для этого юноша предоставил нарушителю гидрокостюм и кусачки для перерезки колючей проволоки. Далее, по замыслу, мужчина ночью должен был переплыть Тису, чтобы добраться до Венгрии. Молодого человека задержали пограничники с полицейскими в момент получения им части денег — четырех тысяч долларов. В общей сложности переправчик хотел заработать 8000 долларов. Однако не так случилось как предполагалось. В настоящее время продолжается следствие.

Погорели на взятке

А некоторые даже не пытаются ходить по лесам, по полям или плыть по рекам. Мы живем в 21 веке. Все можно решить почти "законно". Зачастую дельцы просто предлагают взятку пограничникам, чтобы те закрывали глаза на все, на что нужно их закрыть. К примеру, на поддельные документы. Однако не в этот раз. Пограничники разоблачили львовян, организовавших схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Организаторы подыскивали "клиентов" и обещали им пересечение через действующие пункты пропуска. Чтобы реализовать затеянное, планировали подкупить пограничника за 9000 долларов. Охранник границы от взятки отказался, а фигурантов задержали.

Купил ребенка, чтобы уехать за границу

Покупают не только подделки и маршруты незаконного пересечения границы, но и детей. Так, пограничники задержали мужчину призывного возраста, который при выезде из Украины предоставил на контроль сфальсифицированные документы. 27-летний пассажир микроавтобуса Mercedes пытался выехать за пределы Украины как многодетный отец. Закарпатец вместе с паспортом предъявил пограничному наряду три свидетельства о рождении детей. Впрочем, во время их проверки инспекторы установили, что одно из свидетельств содержит признаки подделки. Когда мужчина понял, что его обман уличили, он признался, что приобрел документ через интернет за 2000 долларов.

Напомним, в Одесской области мужчина изо всех сил пытался скрыться от представителей ТЦК. Лучшим местом для прятки, как ему показалось, оказалось дерево.

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