Бегство от войны или сознательный выезд: как изменилась миграция из Украины и какими будут ее последствия

Больше всего украинцев уехало в начале войны / © Associated Press

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Миграция украинцев за границу продолжается и сейчас, на четвертом году войны. На решение молодых украинцев выезжать из страны влияет ситуация на поле боя, задержка вооружения и осознание факта, что «эта война надолго».

О демографическом кризисе в Украине пишет издание The Telegraph.

Журналисты напоминают, что с начала полномасштабной войны и введения военного положения молодым мужчинам запрещено выезжать из Украины после достижения 18 лет, но молодые женщины могут свободно уезжать.

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«За три года войны большое количество из них решило поступить именно так — выехать из Украины в европейские города, которые далеки от угроз дронов и бомб Владимира Путина», — отмечает медиа.

Кроме того, что это утечка мозгов — среди покидающих страну есть одни из самых ярких и лучших украинских граждан, — волна эмиграции также является демографической бомбой замедленного действия.

«Многие из них не вернутся домой, существуют реальные опасения по поводу того, кто отстроит страну после окончания войны, если молодежь страны останется в ЕС», — продолжает писать издание.

София, ученица одной из украинских школ, сказала журналистам, что чем дольше идет война, тем больше людей хотят уехать из страны.

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«Когда началась война, люди были очень вдохновлены. Но прошло много времени, и люди более подавлены. Они думают, что в другой стране лучше жизнь», — поделилась она.

Учительница английского языка Галина Пидгребельная соглашается с ученицей. Комментируя дискуссию, она сказала, что девушки, покидающие Украину, «не видят здесь будущего и считают, что лучшие карьерные возможности есть за границей».

Другая девушка Кира отметила, что вынуждена была бежать из Запорожья ради относительной безопасности во Львовскую область.

«До войны я вообще не думала о том, чтобы уехать, — сказала она. — Мой родной город был маленьким — не таким, как Львов, там не было таких зданий и исторических памятников. Я думала, что поступлю в университет в Киеве или Харькове».

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Поскольку Польша достаточно близка к границе, Кира и ее семья начали регулярно посещать страну. Этот опыт помог ей начать обучение в Кракове.

Что известно о миграции украинцев

По данным Госстата, на начало 2022 года население Украины составляло почти 41 миллион — это без учета аннексированного Крыма.

Население в границах 1991-го со всеми временно оккупированными Россией территориями оценивал Институт демографии. По его данным, перед началом полномасштабного вторжения украинцев было 42 миллиона. А уже в начале 2025-го примерно 34 миллиона.

Если говорить о ныне подконтрольной Украине территории, то население насчитывает около 29 миллионов, говорят демографы.

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В настоящее время за границей находятся 6,3 миллиона украинцев. Больше всего беженцев — более миллиона — приютила Германия. За ней — Польша и Чехия.

По последним оценкам Центра экономической стратегии, к концу ноября 2024 года за рубежом остается 5,2 миллиона украинских беженцев.

По данным соцопроса, который в ноябре-декабре 2024-го провел Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, около 21% граждан Украины готовы были уехать из страны после открытия границ. Еще 9% затрудняются. В то же время, 70% опрошенных не хотели бы выезжать в другую страну на постоянное место жительства.