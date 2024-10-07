Побег Тупицкого: разоблачена группа, которая вывезла за границу экс-главу Конституционного Суда

В группу входили заместитель начальника одного из райотделов полиции Закарпатья и сотрудники ГПСУ.

Прокуроры разоблачили организованную преступную группу, члены которой незаконно переправили через госграницу экс-главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины, не указав имени экс-главы КСУ, однако из контекста ясно, что речь идет именно о Тупицком.

Прокуроры разоблачили организованную группу, в которую входили заместитель начальника одного из райотделов полиции Закарпатской области и сотрудники Госпогранслужбы.

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По данным следствия, организованная группа незаконно переправляла граждан Украины через отдельные пограничные пункты пропуска в Береговском районе Закарпатья без прохождения обязательного пограничного контроля.

В свою очередь полицейский информировал желающих незаконно выехать из Украины о способе пересечения границы и координировал действия водителей, осуществлявших перевозку. Так, правоохранитель лично выезжал в район пограничного пункта, сопровождая незаконное пересечение границы, в том числе ночью.

Пограничники же не проводили контроль в отношении лиц, незаконно переправляемых через госграницу.

Среди лиц, воспользовавшихся противоправной услугой, был бывший глава Конституционного Суда Украины.

Участникам организованной группы сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу Украины. Также в рамках этого уголовного производства Тупицкому сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу в соучастии с участниками этой организованной группы.

Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные соучастники преступлений среди работников правоохранительных органов.

Напомним, в сентябре 2022 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий покинул Украину, незаконно пересек границу. Экс-глава КСУ выехал вместе со своей беременной женой и несовершеннолетними детьми в чужом авто, которым управляло лицо с двойным гражданством.

В том же месяце журналисты увидели Тупицкого в Вене, где на тот момент он жил около полугода. Об этом шла речь в расследовании журналистов "Украинской правды" под названием "Батальон Вена".

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