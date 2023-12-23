Бегство украинского журналиста во время заграничной командировки – реакция Минкульта

Журналист не вернулся в Украину после командировки в Евросоюз.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины прокомментировали побег журналиста "24 Канала" Алексея Печия за границу, который использовал рабочую командировку в Евросоюз на саммит ЕС, что проходил с 14 по 15 декабря.

Так, и.о. министра культуры Ростислав Карандеев в комментарии ВВС подчеркнул, что случаи, когда с разрешениями Минкульта не возвращаются в Украину, единичны.

"Роль культурной дипломатии и информационной работы за рубежом чрезвычайно важна в восприятии миром войны в Украине. И здесь трудно недооценить работу украинских культурных деятелей и медийщиков", — прокомментировал он.

По его словам, каждый журналист перед выездом за границу представляет большой пакет документов и подписывает заявление с обязательством вернуться в Украину.

"Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия не только неправомерны, но и характеризуют его как человека и гражданина", — резюмировал Карандеев.

Напомним, в Сети отреагировали на побег Алексея Печия за границу.

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