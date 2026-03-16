Бегство в гидрокостюме: мужчина пытался переплыть Днестр в Молдову

Пограничники Могилев-Подольского отряда разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы

Пограничники Могилев-Подольского отряда разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы: 34-летний местный житель решил добраться до Молдовы, переплыв реку Днестр.

От этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

К своей попытке мужчина подготовился заранее: он надел гидрокостюм, взял ласты и выбрал для «заплыва» темное время суток, чтобы остаться незамеченным.

По замыслу нарушителя, он должен был быстро преодолеть реку и добраться до берега соседней страны. Однако реализовать план ему не удалось.

Пограничники вовремя обнаружили мужчину и задержали его.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

