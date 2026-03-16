Бегство в гидрокостюме: мужчина пытался переплыть Днестр в Молдову

В Винницкой области 34-летний мужчина решил переплыть Днестр в гидрокостюме. По замыслу нарушителя, он должен был быстро преодолеть реку и добраться до берега соседней страны.

Пограничники Могилев-Подольского отряда разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы

Пограничники Могилев-Подольского отряда разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы: 34-летний местный житель решил добраться до Молдовы, переплыв реку Днестр.

От этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

К своей попытке мужчина подготовился заранее: он надел гидрокостюм, взял ласты и выбрал для «заплыва» темное время суток, чтобы остаться незамеченным.

По замыслу нарушителя, он должен был быстро преодолеть реку и добраться до берега соседней страны. Однако реализовать план ему не удалось.

Пограничники вовремя обнаружили мужчину и задержали его.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Ранее сообщалось, что пограничники Измаильского отряда помешали креативной, но неудачной попытке побега за границу. В пункте пропуска «Новые Трояны» 30-летний мужчина пытался прикинуться 71-летней женщиной.

Напомним, у границы с Румынией пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, но провалился под лед.

