На участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

Об этом сообщил в своем обращении в субботу, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, подозрительные действия на территории государства-сателлита РФ происходили накануне, 1 мая.

«Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать», — предупредил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова защищать своих людей и свой суверенитет.

«Каждый должен это понимать, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность против Украины», — добавил украинский лидер, намекая на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Угроза из Беларуси — что известно

Напомним, командир спецподразделения Kraken Константин Немичев со ссылкой на данные разведки заявил, что Россия рассматривает вариант гибридного применения своих войск с территории Беларуси в сочетании с белорусскими подразделениями.

Недавно самопровозглашенный президент Александр Лукашенко во время совещания по итогам комплексной проверки армии отметил, что Беларусь должна быть готова к полноценным боевым действиям.

Впоследствии Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса в белорусскую армию и пограничную службу.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Кремль заинтересован в том, чтобы втянуть Беларусь в полноценную войну против Украины. Горизонт планирования наступательных операций может быть растянут на годы вперед.

