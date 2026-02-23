Беларусь готовит площадки для "Орешника": Зеленский предупредил об угрозе

Владимир Зеленский / © Associated Press

Россия готовит площадки для размещения ракет «Орешник» на территории Беларуси, и это решение полностью согласовано с Александром Лукашенко. Самопровозглашенный президент полностью контролирует использование территории Беларуси российскими войсками. А белорусская сторона теперь оказывает прямую технологическую помощь атакам на украинскую энергетику и гражданское население.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью белорусскому независимому медиа «Зеркало».

Призыв к НАТО и угроза «Орешника»

Зеленский подчеркнул, что появление российских ракетных комплексов на территории соседней страны является вызовом всей Европе. Он убежден, что Североатлантический союз не должен игнорировать этот факт.

«По моему мнению, НАТО должно смотреть на „Орешник“ как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу. Лукашенко совершает большую ошибку», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что сейчас Россия больше создает «шоу» для устрашения западных стран. Ведь самих ракет в Беларуси еще нет, однако туда уже завезли машины для обслуживания комплексов. Владимир Зеленский предупредил, что впоследствии Москве уже не понадобится разрешение Лукашенко, чтобы окончательно отвезти «Орешник» на белорусские полигоны.

«Следующий шаг — это подготовка площадки для размещения „Орешника“ на территории Беларуси. Это все о новых шагах, а не о старых, которые не зависели от Лукашенко, как он об этом говорил. Теперь это точно зависит от него. И поэтому мы сейчас в таком моменте, когда, на мой взгляд, белорусы должны понимать все риски», — отметил Зеленский.

Технологическая поддержка атак БПЛА

Зеленский также раскрыл детали того, как Белоруссия помогает РФ в ежедневных атаках. По его словам, на территории страны появилась новая техника — ретрансляторы для современных дронов «Шахед», которые помогают корректировать удары по украинцам и объектам энергетики.

«Мы сделали все, чтобы трех-четырех их уже не было. Мы должны это сделать, потому что Россия использовала реактивные дроны… они шли при технологической поддержке, которая осуществляется с территории Беларуси», — пояснил Президент.

Зеленский напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Лукашенко пытался оправдываться, будто он не контролирует летящие с его территории российские ракеты. Теперь эти аргументы бездействуют. Президент уверен, что при нынешних условиях белорусы должны четко осознавать все риски, которые их подвергает руководство страны.

Зачем Путину «Орешник»

По мнению майора ВСУ, политолога Андрея Ткачука, очередные угрозы Кремля ракетами «Орешник» являются частью масштабной информационно-психологической операции (ИПСО), направленной на устрашение украинцев и Запада.

Военный отметил, что использование этой ракеты в неядерном варианте лишено военного смысла. По его словам, враг запускает фактически тяжелую металлическую болванку без полноценного боевого заряда. Весь разрушительный эффект обеспечивается лишь большой скоростью падения объекта, а не мощностью взрыва.

«Они используют его как демонстрацию силы. Это большой кусок металла, который падает с неба и создает эффект за счет кинетики, а не за счет боевого заряда», — подчеркнул Ткачук.

Эксперт призвал не поддаваться панике, поскольку за подобным «шоу» Москва пытается замаскировать отсутствие реальных успехов на фронте и вынудить партнеров Украины к уступкам.

Тестирование ракеты «Орешник»

Ранее мы писали, что Россия, вероятно, проводит испытания ракеты «Орешник» на внутренних площадках, чтобы скрыть технические нюансы от посторонних глаз. Авиаэксперт Богдан Долинце объяснил, что поскольку это оружие является экспериментальным, оккупантам критически важно самостоятельно анализировать обломки и результаты попаданий.

По словам эксперта, факт очередного пуска зафиксирован, однако конечная цель ракеты остается неизвестной. Это может свидетельствовать о том, что испытания проходили на закрытых полигонах внутри РФ.