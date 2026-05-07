Беларусь готовит полигоны и логистику возле границ Украины: в ГПСУ оценили угрозу наступления РФ с севера

Андрей Демченко. / © Госпогранслужба Украины

Реклама

Республика Беларусь продолжает развивать сеть полигонов, дорог и артиллерийских позиций на украинском направлении. Несмотря на отсутствие ударной группировки российских войск построенная логистика позволяет врагу оперативно перебросить силы в случае принятия соответствующего решения.

Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Что происходит в Беларуси — подробности

По словам спикера ГПСУ, угроза с северного направления остается постоянной. Хотя новые объекты не расположены вплотную к границе, они создают необходимые условия для базирования войск РФ.

Реклама

«Вся эта инфраструктура, которую продолжает строить Беларусь, она не находится в непосредственной близости к границе с Украиной, но на направлении границы с нашим государством. Это и логистика, и полигоны, и базы, которые в любой момент Беларусь может предоставить российским силам, если РФ примет решение перебросить силы в РБ», — отметил он.

Есть ли войска РФ в Беларуси — что известно

Андрей Демченко добавил, что сейчас на белорусской территории нет подразделений РФ, способных совершить повторное вторжение. Однако не исключены провокации для дестабилизации и растягивания украинских Сил обороны. Он напомнил, что значительный контингент был выведен еще в конце прошлого года.

«В конце 2023 года Россия вывела около 10–12 тысяч военных, проходивших там подготовку. По окончании учений они выводились на территорию России для того, чтобы усилить их силы на линии фронта. Но новых сил РФ не заводила», — объяснил он.

Сейчас в Беларуси могут оставаться лишь небольшие группы российских военных, обеспечивающих логистику и обслуживание авиации. Комментируя ситуацию с безопасностью, представитель ГПСУ упомянул о фиксации воздушных целей и других способов воздействия, которые использует сторона агрессора.

Реклама

«Та активность, о которой мы говорили, эти воздушные цели, которые фиксируются в Беларуси возле границы с Украиной, а также использование тех же воздушных шаров для поддержки РФ — это все также влияет на безопасность нашей границы», — подытожил Демченко.

Угроза наступления из Беларуси — последние новости

Напомним, Беларусь строит полигоны на границе с Украиной и с ее территории залетают воздушные шары с ретрансляторами для вражеских воздушных целей. Такие шаги представляют угрозу для Украины.

Также украинские пограничники продолжают отслеживать ситуацию на белорусском направлении и фиксируют признаки развития инфраструктуры и логистических возможностей. Речь идет, в частности, об активности, которая может быть использована во взаимодействии с РФ.

Ранее Жорин заявил, что в сейчас реальной угрозы нового наступления со стороны Беларуси нет, поскольку там не сформирована достаточно ударная группировка войск.

Реклама

Новости партнеров