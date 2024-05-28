Беларусь и РФ начали совместные учения авиации: в ГПСУ оценили опасность

Беларусь приступила к обучению авиации и противовоздушной обороне с участием агрессора РФ. За действиями их военных следят украинские разведчики, "чтобы понимать, насколько они могут нести угрозу Украине".

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в телемарафоне.

По его словам, об учебе в соседней республике известно. За ними следят подразделения разведки Минобороны и ГПСУ. Пограничники "какого-то изменения ситуации не отмечают",

"За последнее время на границе с Беларусью и какие-либо действия по отношению к Украине с этой территории не фиксировались, и к счастью у РФ нет там подразделений сухопутной составляющей, которые могли бы на данный момент нести угрозу нашей стране", — сказал он.

Обучение в Беларуси

Белорусское минобороны сообщило, что военные республики приступили к обучению авиации и противовоздушной обороне с участием России. Они продлятся с 27 по 31 мая. Основные усилия планируют направить на подготовку к прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения.

Отмечается, что к мерам привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации воздушно-космических сил России.

Заметим, мониторинги "Гаюн" информировали, что на днях на белорусский аэродром "Барановичи" прилетели первые с августа 2023 года российские вертолеты — Ми-24 и Ми-8 ВКС. Впоследствии прилетело еще шесть вертолетов русской армии.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации заявляют, что российская пропаганда планирует активизировать ИПСО по открытию второго фронта со стороны Беларуси. В ближайшее время ожидается ряд провокативных заявлений высшего руководства РФ и Беларуси с угрозами в адрес Украины.

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