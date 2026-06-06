Беларусь может повторить сценарий 2022 года: в ГПСУ предупредили об угрозе для Киева

Белорусский военный

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Украина должна учитывать риск новых провокаций со стороны Беларуси, в частности на киевском и западном направлениях, где подобные угрозы уже фиксировались в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью Media Center Ukraine.

По его словам, белорусское направление и в дальнейшем остается потенциальным источником угроз для Украины.

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«Могут быть провокации и по направлению Киева. Могут быть провокации по направлению западного участка с целью перерезания логистических путей. Это также наблюдалось и в 2022 году», — подчеркнул Демченко.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что украинские силы безопасности должны учитывать даже худшие сценарии развития событий и быть готовыми к возможным вызовам.

«Надо быть сильнее того, что к нам может прийти», — отметил он.

В Государственной пограничной службе отмечают, что, несмотря на отсутствие признаков непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси, риск провокационных действий на границе остается актуальным, поэтому украинские защитники продолжают внимательно следить за ситуацией на северном направлении.

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Угроза из Беларуси — что известно

Напомним, ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что российские войска сейчас присутствуют в Беларуси, но их количество недостаточно для осуществления полноценной наступательной операции на северные регионы нашего государства.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что Украина сможет сама остановить любые провокации со стороны Беларуси, если будет иметь сильную армию и оборону.

Несмотря на отсутствие ударных группировок на границе, Москва усилила давление на Минск для привлечения белорусских войск к войне,что повышает риски новых провокаций или повторного вторжения.

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