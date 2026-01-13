- Дата публикации
Беларусь помогает России направлятьт дроны на Украину: это мешает их сбивать
оккупанты получили доступ к белорусскому частотному ресурсу. Это позволяет военным РФ осуществлять дистанционное управление беспилотниками конкретно с местности союзной страны.
Использование воздушного пространства и технической базы Беларуси напрямую влияет на эффективность работы украинской ПВО.
Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» сообщил президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан.
«Используется частично воздушное пространство Беларуси и электронные средства, которые расположены на территории страны. Руководители этого государства, по сути, позволяют военным РФ использовать частотный ресурс, принадлежащий Республике Беларусь, для того чтобы управлять дронами», — отметил Хазан.
Почему это важно?
Использование белорусских частот и средств РЭС создает дополнительные сложности для украинских мобильных огневых групп и подразделений радиоэлектронной борьбы. Это позволяет врагу изменять маршруты дронов в режиме реального времени, пытаясь обойти зоны покрытия ПВО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры по ПВО и заверил, что «ракеты на складах партнеров есть».