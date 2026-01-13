ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

Беларусь помогает России направлятьт дроны на Украину: это мешает их сбивать

оккупанты получили доступ к белорусскому частотному ресурсу. Это позволяет военным РФ осуществлять дистанционное управление беспилотниками конкретно с местности союзной страны.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ПВО

ПВО / © tsn.ua

Использование воздушного пространства и технической базы Беларуси напрямую влияет на эффективность работы украинской ПВО.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» сообщил президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан.

«Используется частично воздушное пространство Беларуси и электронные средства, которые расположены на территории страны. Руководители этого государства, по сути, позволяют военным РФ использовать частотный ресурс, принадлежащий Республике Беларусь, для того чтобы управлять дронами», — отметил Хазан.

Почему это важно?

Использование белорусских частот и средств РЭС создает дополнительные сложности для украинских мобильных огневых групп и подразделений радиоэлектронной борьбы. Это позволяет врагу изменять маршруты дронов в режиме реального времени, пытаясь обойти зоны покрытия ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры по ПВО и заверил, что «ракеты на складах партнеров есть».

Дата публикации
Количество просмотров
173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie