Беларусь помогает России направлятьт дроны на Украину: это мешает их сбивать

ПВО / © tsn.ua

Реклама

Использование воздушного пространства и технической базы Беларуси напрямую влияет на эффективность работы украинской ПВО.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» сообщил президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан.

«Используется частично воздушное пространство Беларуси и электронные средства, которые расположены на территории страны. Руководители этого государства, по сути, позволяют военным РФ использовать частотный ресурс, принадлежащий Республике Беларусь, для того чтобы управлять дронами», — отметил Хазан.

Реклама

Почему это важно?

Использование белорусских частот и средств РЭС создает дополнительные сложности для украинских мобильных огневых групп и подразделений радиоэлектронной борьбы. Это позволяет врагу изменять маршруты дронов в режиме реального времени, пытаясь обойти зоны покрытия ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры по ПВО и заверил, что «ракеты на складах партнеров есть».