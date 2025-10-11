Беларусь срочно проверяет армию: в ГПСУ объяснили, есть ли угроза для Украины

Белорусские военные

В Беларуси в субботу, 11 октября, начали срочно проверять боевую готовность армии. Однако активности рядом с границей Украины нет.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В частности, журналисты спросили, есть ли угроза для Украины от проверки готовности белорусской армии. В ответ Демченко отметил, что проверки уже не в первый раз, и это не прекращается.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что Беларусь постоянно будет нагнетать или угрожать проверкой боеготовности всей армии или отдельных составляющих. Кроме того, будут и совместные учения с РФ. Однако нужно трезво оценивать ситуацию.

Поэтому надо трезво оценивать, что происходит на территории Беларуси. И собственно готовиться к развитию любых событий», — объяснил Демченко.

Также спикер ГПСУ ответил, есть ли на границе с Украиной активность белорусских войск, и в общем, несет ли это направление угрозу нашей стране.

«Чтобы успокоить, рядом с нашей границей какой-то активности и раньше не было, и по состоянию на сегодняшний день нет. В то же время это направление для нас по-прежнему угрожающее», — резюмировал он.

Напомним, 11 октября Вооруженные силы Беларуси приведены в состояние полной боевой готовности. Боеготовность проверяют по приказу «президента» Александра Лукашенко. Анонсировано, что часть подразделений осуществит выдвижение в определенные районы и выполнит указанные в распоряжении задачи.