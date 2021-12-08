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Беларусь угрожает Украине "локальным конфликтом" из-за "недружественной позиции"

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Беларусь угрожает Украине "локальным конфликтом" из-за "недружественной позиции"

Associated Press

В Варшаве заявили, что Киев якобы проводит военные учения прямо на линии границы, прикрывая это борьбой с мигрантами.

Беларусь обвинили Украину в том, что мы якобы "взяли курс на недружественную позицию". Мол, Украина якобы сосредотачивает военные силы на украинско-белорусской границе. В результате официальная Варшава пригрозила возможным локальным конфликтом.

Об этом сообщает белорусский портал БЕЛТА.

Государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что Украина якобы "начала занимать недружественную позицию" по отношению к Беларуси.

"Мы преимущественно уделяли внимание защите западных границ — с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве. У нас единственные корни и прошлые. Но, пожалуй, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику, они смотрят на Запад (или им диктуют) и пытаются посредством борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения", — сказал Вольфович.

Вольфович заявил, что Киев проводит военные учения прямо на линии границы, прикрывая это борьбой с мигрантами.

"Почему-то украинское руководство их (военные учения — ред.) решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты... Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось", — подчеркнул Вольфович.

Напомним, Министерство обороны Беларуси 5 декабря вручило военному атташе Украины ноту протеста из- за якобы "нарушения границы" страны. Мол, украинский вертолет накануне незаконно пересек границы Беларуси.

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