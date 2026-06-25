Беларусь усиливает военную активность на территории Украины: Зеленский резко отреагировал

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В Беларуси под влиянием России завершают строительство военных дорог, а также базы для оружия и топлива у украинской границы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Направления развития военных объектов в Беларуси

По данным руководства, в российских документах это строительство напрямую связывают с задачами так называемой СВО.

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«Это пограничные направления Кобринь — Ковель, Иваново — Маневичи, Лунинец — Сарны, Речица — Коростень и Гомель — Чернигов. Знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой СВО, — отметил Зеленский.

Беларусь строит военную инфраструктуру возле Украины / © Владимир Зеленский

Реакция Зеленского и требования Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина уже предупредила Беларусь из-за этого строительства и любого другого сотрудничества с Россией, которая затягивает или расширяет войну.

Беларусь строит военную инфраструктуру возле Украины / © Владимир Зеленский

«Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны миру. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», — заявил президент Украины.

Беларусь строит военную инфраструктуру возле Украины / © Владимир Зеленский

Война в Украине — последние новости

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверял, что имеет «миролюбивую позицию» и не хочет воевать против украинцев, потому что его режиму не нужны новые земли или ресурсы.

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Он заявил, что к нему якобы приезжали «представители Зеленского», которых он попытался запугать последствиями в случае втягивания Беларуси в войну, и призвал «не подталкивать» Минск к конфликту.

Также ранее Лукашенко заявил, что народы Беларуси, Украины и России в будущем вроде бы восстановят тесные отношения.

К слову, еще 19 июня Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко, чтобы тот немедленно перестал помогать России. Для выполнения условий белорусскому режиму дали ровно одну неделю.

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