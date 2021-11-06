Беларусь возобновила экспорт электроэнергии в Украину: заявление Минэнерго

Электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему.

В Министерстве энергетики Беларуси заявили, что сегодня, 6 ноября, возобновили поставки электроэнергии в Украину.

Об этом говорится в сообщении белорусского Минэнерго.

"Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. Согласно подписанному контракту, поставки будут осуществляться в течение ноября", — заявили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что белорусская сторона сформировала график поставки электричества с учетом технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в комментарии PavlovskyNEWS сказал, что поставки из Беларуси — "нормальная практика, ведь Украина признает Беларусь как государство".

"Есть договор о взаимной аварийной помощи. Была ситуация, когда мы оказывали белорусам такую помощь. Бывают ситуации, когда белорусы оказывают нам аварийную помощь", — сказал Герус.

Напомним, что в мае 2021 года НКРЭКУ запретило импорт электроэнергии из России и Беларуси.

13 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, предусматривающими введение запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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