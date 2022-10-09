Беларусь обвинила Украину в "подготовке удара": МИД допускает, что это часть провокации РФ

Беларусь вызвала украинского посла и обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории Беларуси.

В субботу вечером, 8 октября, МИД Беларуси вызвал посла Украины в Минске Игоря Кизима, которому была вручена дипломатическая нота из-за якобы подготовки Украины к удару по территории Беларуси. В украинском МИДе считают это возможной частью российского плана провокации.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

"В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Беларуси. Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана Российской Федерации по совершению провокации и дальнейшему обвинению Украины", — говорится в документе.

Также в МИД Украины призвали белорусский народ не поддаваться провокациям.

"Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН. Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины", — говорится в заявлении.

Роль Беларуси в войне против Украины

Беларусь участвует в войне против Украины от 24 февраля. Именно с территории этого государства Россия запускала по Украине ракеты. Также из Беларуси в Киев пошли в наступление российские войска.

4 октября 2022 года Лукашенко официально признал участие Беларуси в войне против Украины. В тот же день Лукашенко рассказал, объявит ли Беларусь мобилизацию. В Белоруссии также решили проверить военнообязанных граждан.

Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич рассказал, что президент России Владимир Путин держит напряжение у границы Украины с Беларусью, чтобы оттягивать с фронта резервы ВСУ. Однако признаков подготовки повторного наступления РФ с территории Беларуси пока нет.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что Украина будет реагировать на потенциальное наступление из Беларуси и подготовит адекватный ответ.

Читайте также: