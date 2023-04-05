Беларусским пограничникам показывают ракетные удары по Украине и выступления Зеленского: видео

Белорусам показали военные преступления РФ.
Украинские пограничники на границе с Беларусью установили прожектор, на котором показывают кадры ракетных ударов РФ с территории РБ.
Об этом пишет беларусская мониторинговая группа "МотолькоПомоги".
Прожектор, который демонстрирует, как Россия с территории Беларуси убивает украинцев, якобы разместили на пункте пропуска "Выступовичи" Житомирской области.
На нем беларусским пограничникам показывают, как россияне с территории РБ наносят ракетные удары по Украине, убивая мирных людей. Также белорусы пересматривают выступления президента Зеленского.
По данным "Бєларуского Гаюна", с начала войны РФ выпустила с территории Беларуси по меньшей мере 721 ракету.
Напомним, пограничники Беларуси жалуются на украинских коллег, которые "повесили манекен в форме российской армии и назвали его Валерой".
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