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Беларусским пограничникам показывают ракетные удары по Украине и выступления Зеленского: видео

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1483
Время на прочтение
1 мин
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Беларусским пограничникам показывают ракетные удары по Украине и выступления Зеленского: видео

ФОТО: Министерство обороны Беларуси

Белорусам показали военные преступления РФ.

Украинские пограничники на границе с Беларусью установили прожектор, на котором показывают кадры ракетных ударов РФ с территории РБ.

Об этом пишет беларусская мониторинговая группа "МотолькоПомоги".

Прожектор, который демонстрирует, как Россия с территории Беларуси убивает украинцев, якобы разместили на пункте пропуска "Выступовичи" Житомирской области.

На нем беларусским пограничникам показывают, как россияне с территории РБ наносят ракетные удары по Украине, убивая мирных людей. Также белорусы пересматривают выступления президента Зеленского.

По данным "Бєларуского Гаюна", с начала войны РФ выпустила с территории Беларуси по меньшей мере 721 ракету.

Напомним, пограничники Беларуси жалуются на украинских коллег, которые "повесили манекен в форме российской армии и назвали его Валерой".

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Дата публикации
Просмотры
1483
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