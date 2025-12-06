Белая Церковь попала под удар России: что известно

Пожар / © Associated Press

В ночь на 6 декабря под удар России попала Белая Церковь. По предварительным данным местных властей, обломки сбитых целей упали в промышленной зоне города. Отдельные районы могут временно остаться без теплоснабжения.

Об этом сообщила Белоцерковская городская территориальная община.

Власти просят горожан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и соблюдать меры безопасности.

«Атака продолжается! Просим всех оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности. Оперативная ликвидация последствий начнется сразу, как только минует угроза атаки», — говорится в сообщении.

В Белой Церкви временно снизилось качество атмосферного воздуха. Стационарный пункт мониторинга на массиве Независимости показывает повышенный уровень взвешенных частиц в воздухе.

Жителям рекомендуют без надобности не выходить на улицу, держать окна закрытыми и воздержаться от физических нагрузок под открытым небом до стабилизации ситуации.

Массированная атака 6 декабря — что известно

Напомним, ночью, 6 декабря, враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Одесской области ударными беспилотниками.

Российские войска также в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Херсона. В результате атаки частично обесточены Центральный и Днепровский районы города, возможны перебои с водоснабжением.

В ночь на 6 декабря российские войска осуществили массированный обстрел Фастовского, Вышгородского и Бучанского районов Киевской области. Пострадали трое мирных жителей.