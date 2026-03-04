Белая зимой, рыжая летом: в Чернобыле заметили ловкую хищницу (фото)

Благодать

В Чернобыле заметили ловкую хищницу-хамелеона. Речь идет о ласке, которая способна изменять окрас в соответствии с временем года.

Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник.

Что известно о ласке

Как рассказывают экологи, ласка имеет стройное удлиненное тело, короткие кавычки, маленькие закругленные ушки, что делает ее крайне хрупкой. У нее молниеносная реакция. На самом же деле ласка — одна из самых отважных мелких хищников украинских лесов.

«Зимой она полностью белая, а летом — двухцветная: коричневая спинка и белое брюшко. Такое изменение окраски помогает оставаться незаметным для врагов и добычи», — сказали в заповеднике.

Известно, что ласка:

прекрасно лазает по деревьям

быстро бегает

умело плавает

может громко кричать, защищая себя от опасности

способна подстрелить до 10–15 грызунов в сутки, а иногда и больше

если пищи оказывается слишком много, она прячет избыток «про запас», чтобы пережить сложные периоды.

«Собственного жилья не строит: занимает чужие норы или дупла, устилая их сухой травой и мхом. Если тайник разоблачен — немедленно меняет место, особенно когда у него потомство», — отметили экологи.

Ранее фотоловушка зафиксировала интересное соседство в Чернобыле. Так, тропинкой, которую регулярно вытаптывают лошади Пржевальского, стала пользоваться и рыжая лиса. На снимках видно, что животные проходят тем же отрезком в разное время, но выбирают уже готовый маршрут. Такое поведение естественно для дикой фауны — звери часто используют протоптанные пути, чтобы сэкономить энергию и быстрее передвигаться по территории.