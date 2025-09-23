Белецкий назвал ключевое условие для приближения мира

Андрей Белецкий

Лучший способ приближения мира — эффективная армия и результат на поле боя.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий в эфире Радио Свобода.

Билецкий отметил, что не уделяет много внимания разговорам о потенциальном перемирии, а лучшим способом приближения окончания войны считает усиление украинской армии.

«У нас страна и многие военные, военно-политические деятели, люди, которые должны заниматься экономикой и обеспечением армии, да, много думают о перемирии, вместо того, как думать, как это перемирие приблизить, то есть сделать армию более эффективной здесь и сейчас. Я считаю, что нужно думать о результате на поле боя, в первую очередь», — сказал он.

Также Белецкий высказался относительно потенциальных сценариев прекращения огня и отметил, что идея разведения войск в специальные зоны вблизи фронта абсурдна, ведь так Украина потеряет еще территории и людей.

«Россияне, даже если бы они стали отводить свои войска от линии боевого столкновения, они их будут отводить по нашей территории. А вот мы будем отводить свои войска там на 15 или 40 километров по своей территории. И это абсурдный сценарий, который фактически ворует у Украины, ну еще тысячи квадратных километров», — подчеркнул командир Третьего армейского корпуса.

