Сможет ли Бельгия поставить Киеву до конца 2024 года ранее обещанные F-16 — Le Soir

Бельгия не сможет поставить Киеву до конца 2024 года ранее обещанные F-16.

Об этом сообщает Le Soir.

"Среди причин называют отсутствие запчастей и подготовленных украинских пилотов, а также задержки поставок F-35 в замену самой Бельгии", — говорится в сообщении.

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В частности, министр обороны Бельгии Людин Дедондер недавно посетила Польшу, где ознакомилась с операциями бельгийской армии на 2025 год. По результатам этого стало ясно, что первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не может произойти в текущем году.

"Бельгия сделает все возможное, чтобы ускорить первую поставку, если это возможно до конца 2024 года", — говорится в тексте.

Ранее Бельгия обещала передать Украине 30 современных истребителей F-16 к 2028 году. Впрочем, первые самолеты должны были отправить уже в 2024 году.

Напомним, в Госдепе одобрили продажу Украине услуг и оборудования для обслуживания самолетов F-16.

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