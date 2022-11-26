Бельгия предоставит Украине пакет военной помощи: подводные дроны и мобильные лаборатории

Это новые высокие технологии, которые окажут Украине большую помощь, сказали в бельгийском Минобороны.

Правительство Бельгии утвердило новый пакет военной помощи для Украины 25 ноября, в который вошли 10 подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.

Об этом заявила глава Минобороны Бельгии Людовин Дедондер, сообщает LeSoir.

"Эти беспилотники позволяют обнаруживать все подводные угрозы: и мины, и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им большую помощь. Бельгийская армия уже имеет эти машины", — рассказала министр.

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Что касается мобильных лабораторий для военных, то их можно развернуть вблизи химического, бактериологического, радиологического или ядерного места инцидента, а также в районах стихийных бедствий, где разрушены больницы и роддома.

Кроме того, бельгийская армия будет учить украинских военных. Так, около 100 инструкторов присоединятся к европейской миссии военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Напомним, 26 ноября Киев посетил премьер Бельгии Александр Де Кроо, который встретился с президентом Владимиром Зеленским и объявил о предоставлении Украине гуманитарной и военной помощи.

Добавим, что накануне в Киеве с визитом побывал глава МИД Великобритании Джеймс Клэверли и представил пакет помощи Украине на три миллиона фунтов. Речь идет о деньгах на реконструкцию школ, карет скорой помощи, помощь жертвам сексуального насилия.

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