Бельгия предоставит Украине партию F-16: когда прибудут

Максим Прево и Владимир Зеленский

Бельгия обещает, что уже в сентябре передаст Украине несколько истребителей F-16.

Об этом во время визита в Одессу заявил министр иностранных дел этой страны Максим Прево.

«Помню рисунки украинских детей, которые вы мне дали в Риме. Я их рассматривал и я все еще тронут, потому что они напоминают нам всем, о чем эта борьба. Это не только о защите границ, но и о защите грез, о защите достоинства нового украинского поколения. Поколение, уже являющегося европейцами. Одесса — не просто город. Это жемчужина культуры. Одесса надменно стоит и борется… Это свидетельство того, что баланс на Черном море изменился. Его сменили украинская смелость, самопожертвование…», — подчеркнул Прево.

Он заявил, что «несколько» самолетов F-16 Бельгия предоставит Украине уже в следующем месяце. Точное количество планирующих истребителей министр не указал.

Кроме того, Бельгия обязалась поддерживать Украину по разминированию, в частности, разминированию Черного моря.

«До 2029 года на море мы обеспечиваем разменяя суда и дроны. Также работаем в составе коалиции по ПВО и разминированию. Подготовлено более 3 тысяч солдат, пилотов и техников», — отметил Прево.

Также Бельгия выделяет:

Еще 20 млн евро для поддержки украинской продовольственной инициативы, чтобы поддержать наше государство как житницу мира.

Несколько миллионов евро в восстановление школ, больниц и объектов энергетики.

Напомним также Максим Прево заявил, что Бельгия может принять участие в миротворческой миссии в Украине.