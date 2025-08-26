- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 285
- Время на прочтение
- 2 мин
Бельгия предоставит Украине партию F-16: когда прибудут
Бельгия анонсировала масштабную помощь Украине — среди прочего, партия самолетов F-16.
Бельгия обещает, что уже в сентябре передаст Украине несколько истребителей F-16.
Об этом во время визита в Одессу заявил министр иностранных дел этой страны Максим Прево.
«Помню рисунки украинских детей, которые вы мне дали в Риме. Я их рассматривал и я все еще тронут, потому что они напоминают нам всем, о чем эта борьба. Это не только о защите границ, но и о защите грез, о защите достоинства нового украинского поколения. Поколение, уже являющегося европейцами. Одесса — не просто город. Это жемчужина культуры. Одесса надменно стоит и борется… Это свидетельство того, что баланс на Черном море изменился. Его сменили украинская смелость, самопожертвование…», — подчеркнул Прево.
Он заявил, что «несколько» самолетов F-16 Бельгия предоставит Украине уже в следующем месяце. Точное количество планирующих истребителей министр не указал.
Кроме того, Бельгия обязалась поддерживать Украину по разминированию, в частности, разминированию Черного моря.
«До 2029 года на море мы обеспечиваем разменяя суда и дроны. Также работаем в составе коалиции по ПВО и разминированию. Подготовлено более 3 тысяч солдат, пилотов и техников», — отметил Прево.
Также Бельгия выделяет:
Еще 20 млн евро для поддержки украинской продовольственной инициативы, чтобы поддержать наше государство как житницу мира.
Несколько миллионов евро в восстановление школ, больниц и объектов энергетики.
Напомним также Максим Прево заявил, что Бельгия может принять участие в миротворческой миссии в Украине.