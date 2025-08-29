ТСН в социальных сетях

Украина
465
1 мин

Бельгия сделала новое заявление об отправке военных в Украину

Бельгия готова принять участие в международных силах.

Елена Капник
Бельгийские военные.

Бельгийские военные. / © Associated Press

Бельгия не исключает возможности отправки своих военных в Украину. Брюссель рассматривает участие своего контингента по поддержке украинских сил.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время встречи министров обороны стран ЕС в Копенгагене, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в Украину могут быть направлены бельгийские военные.

"О военном контингенте в Украине — мы подумаем над этим", — заявил Франкен.

Напомним, ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявлял о том, что Бельгия готова присоединиться к миротворческой миссии, но после окончания войны с Россией.

Напомним, европейские министры сегодня соберутся в Копенгагене. В частности, политики обсудят новые санкции против РФ и поддержку Украины. Также официальные лица ожидают, что во время обсуждений будут подняты такие темы, как возможность участия нейтральной третьей страны, которая могла бы предоставить миротворческие войска для патрулирования будущей демилитаризованной зоны.

Заметим, Тhe Guardian пишет о том, что европейские страны опасаются направлять в Украину свои войска. В частности, из-за США. Вашингтон дал понять, что любая поддержка Украины в рамках формирования британско-французской "силы уверенности" не предполагает присутствия американских войск на территории Украины.

