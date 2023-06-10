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Бельгия выделит Украине 3,5 млн евро для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Бельгия выделит Украине 3,5 млн евро для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Бельгия выделит Украине средства для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС. / Фото: УНИАН

Бельгия выделит гуманитарную помощь для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Министерство иностранных дел Бельгии объявило о предоставлении Украине срочной гуманитарной помощи для преодоления последствий взрыва Россией Каховской ГЭС.

Об этом говорится в заявлении МИД Бельгии.

Украина получит помощь через правительственный механизм B-FAST, используемый для поддержки иностранных государств в кризисных ситуациях.

Чтобы помочь пострадавшим от наводнения, B-FAST предоставит оборудование для укрытия (палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы) общей стоимостью 350 тысяч евро.

В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины предоставит медицинское оборудование на сумму 1,6 миллиона евро – лекарства, медицинские изделия, резервуары для хранения питьевой воды, а также обеспечит сухие пайки для эвакуированных.

B-FAST также закупит генераторы стоимостью 1,5 миллиона евро и направит их в районы, пострадавшие от наводнения.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области — станция полностью оказалась под водой. В области проводится эвакуация населения, а вода из Днепра затапливает населенные пункты.

Как сообщили в "Укргидроэнерго", в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

По данным ГУР, российские захватчики дважды минировали Каховскую ГЭС, прежде чем ее подорвать 6 июня. В частности, подрыв станции свидетельствует о панике среди оккупантов и попытке усложнить действия украинских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил диктатора Путина в экоциде после разрушения Каховской ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
202
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